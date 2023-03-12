12 марта, 11:52

В Ростове-на-Дону в результате стрельбы пострадал мужчина

Полиция ищет подозреваемого

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские разыскивают стрелявшего из травматического оружия на Рабочей площади в Ростове-на-Дону, в результате чего пострадал мужчина, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади города Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия. 42-летнему пострадавшему оказана разовая медицинская помощь. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание скрывшегося участника конфликта", - говорится в сообщении.

Полицейские также проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства инцидента. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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