В Липецке подтопило несколько улиц

За день в городе выпало 40% от месячной нормы осадков

ТАСС, 12 марта. Сильный дождь, из-за которого в Липецке выпало 40% месячной нормы осадков, стал причиной подтопления нескольких улиц в городе и садоводческом товариществе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Липецкой области.

"Ранний весенний дождь стал причиной локальных подтоплений в Липецке. Две ночи в областном центре сопровождались дождями. По данным синоптиков, только сегодня выпало 10,2 мм осадков - около 40% месячной нормы. Несколько участков на улицах 9 Января и 20 Партсъезда, а также в Малом переулке и садоводческом товариществе "Металлург - 2" оказались подтопленными", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, для ликвидации подтоплений привлекли ассенизаторские машины, илосос, тракторы, экскаватор и самосвалы, специалисты откачивают воду и обустраивают дополнительное русло для отвода воды в ручей. "В настоящее время обстановка в считающихся наиболее проблемными районах Ниженки, Каменном логу, улицах Калинина и Радиаторная стабильная", - говорится в сообщении правительства региона.

Власти региона сообщали, что утром 12 марта из-за сильного дождя и паводка затопило восемь улиц в Лебедяни, где проживают более 20 тыс. человек. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Лебедянского района Роман Ченцов, на месте развернули оперативный штаб, ведется мониторинг каждой улицы города. В районе залиты некоторые дороги, несколько подвалов многоквартирных домов, отдельные приусадебные участки, для ликвидации последствий привлекли все службы района, в аварийно-спасательных работах задействовали 70 человек и 30 единиц техники. В район направили дополнительные подразделения экстренных служб, спасатели завезли мешки с песком, возвели ограждающие дамбы.

Ранее пресс-служба правительства Липецкой области сообщала, что из-за паводка произошел подъем воды в реке Снове в Задонском районе, у деревни Засновка закрыт мост для проезда автомобилей. Также поднялся уровень воды в реке Дон, из-за чего закрыли движение по понтонному мосту у села Замятино. Спасатели прогнозируют в ближайшие дни подъем воды в реке Олым в Долгоруковском районе, а также в Дону у села Черепянь Лебедянского района.