Сильный ветер стал причиной аварий на электросетях в шести районах Воронежской области

В устранении последствий задействовали 11 бригад энергетиков

ТАСС, 12 марта. Нарушения электроснабжения из-за шквалистого ветра произошли в шести районах Воронежской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"На территории Воронежской области отмечаются неблагоприятные погодные условия в виде осадков и шквалистого ветра до 22 м/с. На данный момент ведутся работы по устранению технологических нарушений, связанных с непогодой, в Аннинском, Богучарском, Каширском, Лискинском, Таловском и Хохольском районах. Отключенных социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

Нарушения устраняют 11 бригад энергетиков - 31 человек и 13 единиц техники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона могут быть использованы 95 резервных источников электроснабжения общей мощностью 4,3 МВт.

"Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетики находятся в тесном взаимодействии с правительством Воронежской области, региональным ГУ МЧС и муниципальными органами власти", - уточнили в пресс-службе.