В Переславле-Залесском частично обрушилась труба котельной

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, теплоноситель подается потребителям нормативной температуры, созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Частичное обрушение трубы котельной произошло в Переславле-Залесском Ярославской области, теплоснабжение жилых домов не прекращалось. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"12 марта на котельной ООО "Эко-Петровск" произошло частичное обрушение трубы. Ситуация находится под контролем технических специалистов и экстренных служб. На данный момент котельная работает в штатном режиме, теплоноситель подается потребителям нормативной температуры", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал и.о. главы городского округа Александр Тарасенков. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В связи с обрушением трубы прокуратура Ярославской области организовала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, а также о теплоснабжении населения.

Осенью 2022 года Ростехнадзор вынес в адрес собственника котельной более 80 уведомлений о нарушениях, в том числе о нарушении норм эксплуатации и содержания дымовой трубы, газоходов. В городском бюджете на этот год заложили средства на проектирование новой котельной, которая будет принадлежать городу.