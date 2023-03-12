У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами

Как сообщает итальянская служба береговой охраны, в результате инцидента 30 человек числятся пропавшими без вести

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Около 30 человек числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Ливии во время попытки спасения грузовым судном перевернулась лодка с мигрантами. Об этом в воскресенье сообщила итальянская служба береговой охраны.

"Во время спасательной операции лодка перевернулась <...>, 17 человек были спасены, но еще около 30 пропали без вести", - говорится в распространенном заявлении. Отмечается, что поиски людей ведутся "с помощью торговых судов, находящихся в этом районе".

По информации итальянской береговой охраны, о судне с 47 мигрантами в ночь на 11 марта сообщила неправительственная организация. Лодка находилась "примерно в 100 милях от ливийского побережья".

9 марта правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет тюремного заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю. Заседание Совмина прошло в городе Кутро, у берегов которого 26 февраля потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего погибли не менее 79 человек. Лодка отплыла из Турции, на ее борту находилось много женщин и детей.

Итальянская полиция обнаружила и задержала трех незаконных перевозчиков людей. Одновременно со следствием в отношении перевозчиков прокуратура республики открыла расследование по предположению о неоказании своевременной помощи судну со стороны итальянских служб.

Согласно информации Министерства внутренних дел, с начала года в Италию по морю прибыли более 17,5 тыс. человек, а в прошлом году за это же время (январь - март) - почти 6 тыс. Власти Италии неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.