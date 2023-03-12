В Краснодарском крае в ДТП пострадали четыре человека

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей, которое произошло в воскресенье в 19:10 на 23 км трассы Краснодар - Кропоткин. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2114 не предоставил преимущество проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате аварии за помощью к медикам обратились четыре человека. Это водители и пассажиры обеих машин", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.