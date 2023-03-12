В Тульской области из-за паводка подтопило четыре населенных пункта

В частности, затоплен мост в селе Вязово

ТАСС, 12 марта. Подтопление четырех населенных пунктов произошло в Ефремове Тульской области из-за весеннего паводка и осадков. Об этом в воскресенье сообщил глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев.

"Частично подтоплены населенные пункты - село Лобаново, село Никольское, деревня Иноземка и деревня Пушкари. В настоящее время вода отошла от домовладений в населенных пунктах Лобаново и Иноземка. Перекрыт участок дороги Ефремов - Шилово от города до альтернативной трассы М-4 из-за подъема воды в реке Любашовке", - написал Балтабаев.

По его словам, также затоплен мост в селе Вязово. До деревни Стрельцы можно проехать через деревню Чернятино и через мост в Иноземке. Приняты меры к регулированию уровня воды в реке Красивая Меча открытием створок плотины ОАО "Щекиноазот".

"На участке дороги в деревне Пушкари выставлен дежурный автотранспорт для ограничения доступа транспортных средств на участке подтопления, а также с целью оказания помощи населению. 13 марта в селе Солдатское будет организована доставка хлеба с использованием проходимой техники для жителей села", - уточнил Балтабаев.

По сообщениям местных жителей, в селе Новокрасивое также произошло подтопление домов, в том числе из-за сброса воды из отстойников местного животноводческого предприятия.

По данным ГУ МЧС по региону, 12 марта также подтопило приусадебные участки трех домов в Киреевском районе, один участок в Воловском районе. Ранее спасатели размещали метеопредупреждение о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега в воскресенье. Также прогнозировалось усиление ветра до 12-17 м/с, понижение температуры воздуха до -5 градусов.