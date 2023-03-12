В Саратовской области из-за паводка подтопило почти 500 домов

В Петровском районе ввели режим повышенной готовности

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 490 домов подтоплены в Петровском районе Саратовской области, уровень воды в реке Медведица поднялся до 3,8 м. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил заместитель председателя правительства области Павел Мигачев.

Накануне в районе ввели режим повышенной готовности в связи с резким подъемом воды на реке.

"На данный момент в городе идет дождь. На 20:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) сегодняшнего дня уровень воды в реке Медведица составил 3 метра 80 сантиметров. Затруднен проезд ориентировочно к 620 придомовым территориям, из которых подтоплено порядка 490 домов", - написал Мигачев.

Зампред отменил, что по желанию граждан эвакуируют. На данный момент эвакуировано 20 жителей Петровска, из них 10 детей, при необходимости - с домашними животными. Граждан перевезли к родственникам. "Подготовлены пункты временного размещения", - добавил Мигачев.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства области, в этом году подтопления из-за паводка возможны в 24 районах и могут затронуть до 13 тыс. человек. По информации пресс-службы, из-за холодной малоснежной зимы и промерзшей почвы есть риск того, что уровень воды в малых реках может резко подняться.