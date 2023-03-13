В Приморье из-за погоды отменили рейсы внутрикраевой авиации и морского транспорта

Автобусные перевозки по краю осуществляются по расписанию, за исключением маршрута 603 "Находка - Преображение - Находка"

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Рейсы региональной авиации в Приморском крае в понедельник отменены по погодным условиям, сообщает в Telegram-канале региональньное министерство транспорта. Также отменена часть рейсов морского транспорта и автобусный маршрут Находка - Преображение.

"Из-за неблагоприятных погодных условий отменены авиарейсы по краю. Отменены рейсы морского транспорта: в 08:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) на остров Попова, 08:00 на остров Путятина. Рейс в 17:00 (10:00 мск) на остров Попова планируется осуществить", - говорится в сообщении.

При этом, автобусные перевозки по краю осуществляются согласно расписанию, за исключением маршрута 603 "Находка - Преображение - Находка". Пригородные поезда курсируют по расписанию, задержки до десяти минут коснулись двух поездов.

В прошедшие выходные в 13 районах Приморского края из-за циклона была превышена месячная норма, в том числе во Владивостоке.