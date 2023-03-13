В Якутии и.о. директора школы приговорили к семи годам колонии за мошенничество и растрату

Женщина фиктивно трудоустраивала своих знакомых при помощи подложных документов

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. И.о. директора сельской школы в Ленском районе Якутии приговорена к семи годам лишения свободы по делам о мошенничестве, служебном подлоге, присвоении и растрате. Также ее пособница, близкая родственница, получила условный срок, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

"[И. о. директора] признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (присвоение и растрата денежных средств с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Вторая осуждена за пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ", - говорится в сообщении.

Суд приговорил руководителя школы к семи годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста, ее пособница осуждена к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Приговор не вступил в законную силу.

Установлено, что с 2018 по 2021 год и.о. директора одной из школ Ленского района как единолично, так и при пособничестве второй подсудимой совершила хищение бюджетных средств на сумму свыше 860 тыс. рублей. Также мошенническими действиями она завладела деньгами на сумму более 138 тыс. рублей. Уточняется, что женщина фиктивно трудоустраивала в качестве работников школы своих знакомых при помощи подложных документов. "Фактически трудовые функции не выполнялись, либо выполнялись иными лицами, которые не были осведомлены о преступных действиях", - уточнили в прокуратуре.