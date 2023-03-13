В двух районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры будут действовать до 8 мая 2023 года на территории села Чернаки

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Карантин из-за выявленных случаев бешенства ввели на территории населенных пунктов Краснозерского и Чулымского районов Новосибирской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.

"Установить по 8 мая 2023 на территории села Чернаки Майского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству", - говорится в документе.

Аналогичная мера введена в селе Кабинетное Чулымского района. Бешенство в населенных пунктах было обнаружено у животных в личном подсобном хозяйстве и на сельхозпредприятии. Карантин накладывает ряд ограничений на их работу, в частности, запрещается лечить больных восприимчивых животных, ввозить на ферму и вывозить животных, не имеющих вакцинации от бешенства. Фермерам нельзя проводить ярмарки, торги и выставки.