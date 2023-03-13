13 марта, 05:03

На федеральной трассе "Байкал" из-за снегопада ограничили движение автобусов и фур

Ограничение действует в Слюдянском районе на участке дороги, который ведет из Иркутска на Байкал

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузов и автобусов введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за снегопада. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

"С 11:50 (06:50 мск) введено ограничение для движения большегрузов и автобусов с км 81+000 до 100+000 Р-258 в связи с обильным снегопадом", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что ограничение действует в Слюдянском районе на участке трассы, который ведет из Иркутска на Байкал.

В понедельник в Иркутской области наблюдаются ветер и снег. Утром в Иркутске образовались десятибалльные пробки. Только за два часа в городе произошло 10 ДТП, повреждено 25 автомобилей, сообщила пресс-служба ГИБДД. 

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