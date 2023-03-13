В Приморье три села оказались отрезаны от автомобильного сообщения из-за снегопада

По словам директора краевого дорожного предприятия "Примавтодор" Алексея Ширшова, работы по расчистке дорог будут продолжаться и ночью

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. В Приморском крае три населенных пункта оказались отрезаны от дорожного сообщения из-за обильного снегопада, прошедшего в регионе в воскресенье. По словам директора краевого дорожного предприятия "Примавтодор" Алексея Ширшова, работы по расчистке дорог будут продолжаться и ночью.

"Отрезаны у нас село Каленовка, это также в Черниговском районе, оно удаленное, но туда машины пробиваются. И в Уссурийском городском округе у нас работает техника по восстановлению дорожного сообщения с Корфовкой и Монакино", - рассказал Ширшов в видеозаписи, которую журналистам предоставила пресс-служба правительства Приморья в понедельник.

По словам директора "Примавтодора", в очистке помогает относительно высокая температура до минус пяти градусов, которая позволяет эффективно работать реагентам. Привести краевые дороги в нормативное состояние предприятие планирует к вечеру вторника.

Циклон принес в Приморский край снег и порывистый ветер, было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные синоптики зафиксировали превышение месячной нормы осадков в 13 городах и районах Приморского края. На юге края снегопад прекратился, на северо-востоке региона осадки продолжаются и будут идти в течение понедельника.