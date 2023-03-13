Прокуратура добилась ликвидации свалки рядом с новосибирским аэропортом

Незаконная свалка притягивала птиц и угрожала безопасности полетов

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Новосибирская транспортная прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки рядом с аэропортом Толмачево, которая притягивала птиц и угрожала безопасности полетов. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

"Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и об отходах производства при эксплуатации объектов гражданской авиации. В границах приаэродромной территории международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, которая создавала угрозу неблагоприятной орнитологической обстановки в районе взлета и посадки воздушных судов", - рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла главе администрации города Оби, где находится аэропорт, представление об устранении нарушений закона. В результате свалку убрали.

Весной прошлого года в ответ на запрос ТАСС в Генпрокуратуре РФ сообщали, что в регионе длительное время не решены проблемы с оборотом твердых коммунальных отходов: не построены мусороперерабатывающие заводы, переполнены действующие полигоны, не приняты меры по учету и ликвидации несанкционированных свалок.