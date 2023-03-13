В Омске главу религиозной организации приговорили к колонии за насилие над прихожанами

Он будет находиться под стражей 1,5 года

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима руководителя религиозной организации "Церковь евангельских христиан "Новое творение" за психологическое насилие над прихожанами. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Кировский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" - прим. ТАСС). Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области уточнили, что в 2016 году мужчина создал в Омске религиозную организацию "Церковь евангельских христиан "Новое творение". Он стал проводить платные богослужения, в ходе которых использовал технологии психологического воздействия для получения "добровольных" пожертвований. Они нанесли ущерб психическому здоровью прихожан. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.