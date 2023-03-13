13 марта, 06:20

Суд в Сургуте приговорил к условному сроку владельца ночного клуба, где погибла женщина

На посетительницу обрушилась металлическая конструкция с мониторами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал Семена Копайгору, сына бизнесмена Андрея Копайгоры, виновным в гибели в ночном клубе женщины, на которую обрушилась конструкция с мониторами. Он приговорен к трем годам условно, сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского городского суда в понедельник.

По данным местных СМИ, Семен Копайгора является владельцем сургутского ночного клуба Gallery Club, где произошла трагедия. "Семен Копайгора Сургутским городским судом признан виновным по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года, но при этом наказание [решено] считать условным с испытательным сроком на четыре года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также осужденный приговорен к штрафу в размере 450 тыс. рублей, ему запрещено на протяжении 2,5 года занимать руководящие должности.

В июне 2018 года следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели женщины после падения на нее мониторов в ночном клубе в Сургуте. По данным следствия, в ночь на 23 июня 2018 года на женщину, находившуюся на танцполе, обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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