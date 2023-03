Reuters: мигранты пытались незаконно попасть в США из-за сбоев в работе приложения

Для их сдерживания пограничные службы применили перцовые баллончики

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Сотни мигрантов пытались незаконно пересечь американо-мексиканскую границу, так как не могли подать заявление на получение убежища через официальное приложение пограничной службы США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его данным, многие мигранты решили в воскресенье незаконно пересечь границу из-за постоянных сбоев в работе специального приложения Службы таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection, CBP) США CBP One, которое было разработано для упрощения подачи заявлений на получение убежища. "Нам нужны ответы <...>. Приложение [CBP One] абсолютно ничего не сделало для нас", - отметила одна мигрантка, добавив, что она пыталась пересечь границу больше месяца, но сделать это не смогла.

Как отмечает агентство, мигрантам, в основном из Венесуэлы, не удалось пересечь границу. Для их сдерживания пограничные службы применили перцовые баллончики.

В прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября 2022 года, представители властей США задержали свыше 2,7 млн нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Годом ранее этот показатель составил порядка 1,7 млн человек.

В начале января Вашингтон объявил о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки. Они предусматривают расширение масштабов применения депортации по ускоренной процедуре с пятилетним запретом на попытку повторного въезда в США. Граждан Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, незаконно переходящих панамскую, мексиканскую и американскую границы с целью попасть в США, будут депортировать в Мексику, которая согласилась принимать по 30 тыс. человек в месяц.