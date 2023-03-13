В Перми суд приговорил к 3,5 года заключения виновника ДТП с тремя погибшими

Он будет отбывать наказание в колонии-поселении

ТАСС, 13 марта. Суд приговорил к 3,5 года колонии-поселения фигуранта дела о наезде легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Перми с тремя погибшими. Об этом ТАСС сообщили в Свердловском районном суде Перми в понедельник.

"[Обвиняемому назначено] наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев", - сказали в суде.

Легковой автомобиль Nissan Qashqai въехал в остановку с людьми в Перми 24 сентября 2022 года. Сообщалось, что водителю стало плохо, и он не смог справиться с управлением, на большой скорости совершил наезд на остановку. В результате аварии одна пострадавшая погибла на месте, позднее в больнице умерли еще две женщины.