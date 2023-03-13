Прокурор запросил 12 лет колонии для Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена

По совокупности преступлений с учетом приговора Свердловского районного суда Красноярска ему грозит 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы в колонии строго режима для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова в 2004 году. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

В 2021 году Быкову был вынесен обвинительный вердикт по делу об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. "Сегодня в Центральном районном суде Красноярска состоялись прения сторон в рамках второго уголовного дела в отношении предпринимателя Анатолия Быкова. По эпизоду с убийством Неколова (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) прокурор запросил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а по совокупности преступлений с учетом приговора Свердловского районного суда Красноярска - 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Красноярского края, Быков обвиняется в подстрекательствах в 2004 году своего знакомого Александра Живицы к покушению на убийство Андрея Грабовского и убийству Андрея Неколова в связи с личными неприязненными отношениями. Живица по этому же делу обвиняется в покушении на убийство Грабовского.

К рассмотрению этого дела Центральный районный суд Красноярска приступил в апреле 2022 года. По версии следствия, в 2004 году Быков дал указания своему знакомому убить 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова за вознаграждение в размере $50 тыс. Затем Быков, как считают следователи, спланировал убийство 38-летнего предпринимателя Андрея Грабовского. 1 ноября 2004 года автомобиль Грабовского был расстрелян из автомата, но в бизнесмена не попали. В январе 2005 года в центре города был застрелен Неколов. Уголовные дела были объединены в одно производство. В октябре прошлого года в отношении Быкова было также возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. В начале марта 2022 года следствие приняло решение о частичном прекращении в отношении Быкова уголовного дела в части обвинения в руководстве преступным сообществом.