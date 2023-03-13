Проводится эвакуация жителей

ТАСС, 13 марта. В селе Кочуново в Мордовии 14 домов оказались в зоне подтопления из-за резкого потепления. Проводится эвакуация жителей. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале глава Ромодановского района Сергей Ведяшкин.

"Из-за резкого потепления и обильного таяния снега началось подтопление жилых домов и приусадебных участков в селе Кочуново Ромодановского района. На текущий момент уровень воды составляет 20-40 см, местами доходит до 50 см, подтоплено 14 домов - семь из которых жилые", - написал Ведяшкин.

Он отметил, что жителей эвакуируют и с их согласия размещают в пункте временного пребывания в поселке Ромоданово.

В Саранске из-за резкого потепления в селах, поселках и на городских дорогах фиксируются случаи подтопления, талая вода идет из полей. Как пояснили в администрации города, коммунальные службы чистят ливневки от снежных масс вдоль автомобильных дорог, водоотводные лотки на мостовых сооружениях. Также на улице Рабочей в Саранске закрыт для передвижения низководный мост через реку Инсар.

По данным Гидрометцентра РФ, в Саранске в понедельник плюс одного градус, всю неделю ожидаются положительные температуры днем, по ночам от минус восьми до плюс четырех градусов.