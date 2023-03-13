В США трехлетняя девочка случайно застрелила четырехлетнюю сестру

Она нашла в комнате у родителей заряженный пистолет

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Трехлетняя девочка случайным выстрелом смертельно ранила четырехлетнюю сестру в Остине (штат Техас). Об этом со ссылкой на заявление шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса в понедельник сообщил телеканал Fox News.

В момент трагедии сестры находились у себя дома вместе с членами семьи. "В какой-то момент девочки остались в спальне одни, потому что один из родителей решил, что одна сестра присмотрит за другой. Трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила один раз, ранив свою сестру", - приводит телеканал заявление Гонсалеса.

Исследовательская организация Gun Violence Archive в марте сообщила, что за первые два месяца 2023 года в США от огнестрельного оружия погибли почти 3 тыс. человек, пострадали 964 ребенка. Как отметил телеканал CNN, это рекордные показатели в истории страны.

В организации напомнили, что в 2022 году инциденты со стрельбой унесли жизни более 43,6 тыс. человек.