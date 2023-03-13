В Херсонской области полицейские уничтожили тайник с боеприпасами

В схроне находились 39 патронов калибра 5,45 мм, 16 артиллерийских взрывателей, 2 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 2 снаряда от авиационной пушки и снаряд от зенитной установки "Шилка"

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и уничтожили артиллерийские снаряды, взрыватели и снаряд от зенитной установки "Шилка" в тайнике под Чаплинкой в Херсонской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 5 км от Чаплинки полицейские уничтожили тайник с боеприпасами. Полицейские приняли решение уничтожить на месте взрывом 39 патронов калибра 5,45 мм, 16 артиллерийских взрывателей, 2 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 2 снаряда от авиационной пушки и снаряд от зенитной установки "Шилка", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что системная работа по обнаружению и пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.

В Херсонской области регулярно находят тайники с оружием, в том числе те, что оставлены украинскими военными.