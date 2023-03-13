13 марта, 09:11

В Анапе около 30 многоквартирных домов остались без отопления из-за утечки на трубопроводе

Восстановительные работы планируется завершить до 20:00

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Жители около 30 многоквартирных домов в Анапе остались без отопления и горячего водоснабжения из-за утечки на магистральном трубопроводе. Об этом в понедельник сообщили в мэрии города.

"Сейчас без отопления и горячего водоснабжения находится около 30 многоквартирных домов в Анапе. Восстановительные работы планируется завершить до 20:00. Службы стараются максимально сократить это время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что подача отопления и горячего водоснабжения нарушена в нескольких микрорайонах, причиной является утечка на магистральном трубопроводе.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник температура воздуха по краю днем до девяти градусов тепла, на участке Анапа - Джубга ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с. 

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РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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