13 марта, 09:21

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, истязавшему сына шесть лет

Мужчину осудили на шесть лет и четыре месяца колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Суд приговорил 33-летнего жителя Таганрога, который истязал сына на протяжении шести лет, к шести годам и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним") и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного).

Судом и следствием установлено, что житель Таганрога с 2016-го по сентябрь 2022 года систематически бил сына руками и различными предметами, не давал есть и спать. 

Теги:
РоссияРостовская область
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