Reuters: в Малави тропический циклон "Фредди" привел к гибели 11 человек

Еще 16 пропали без вести

ПРЕТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 16 пропали без вести в Малави из-за тропического циклона "Фредди", который обрушился на эту африканскую страну в ночь на понедельник. Об этом сообщил представитель полиции Малави Питер Калая, отметив, что главный удар стихии пришелся на регион, прилегающий к экономической столице страны - городу Блантайр.

"Не исключено, что есть еще люди, которых завалило при обрушении зданий, - цитирует его агентство Reuters. - Идут интенсивные спасательные работы".

12 марта "Фредди" вызвал наводнения и разрушения на севере Мозамбика.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 39 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Циклон уже проделал путь протяженностью 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля. Сейчас он вновь вернулся в Мозамбик, а также проник в Малави.