13 марта, 10:00

Около 450 человек эвакуировали из БЦ "Двинцев" в Москве из-за короткого замыкания

Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в бизнес-центре "Двинцев" на северо-востоке Москвы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В здании на улице Двинцев, дом 12, корпус 1, в подвале произошло короткое замыкание с оплавлением кабеля на площади 1 погонный метр. Оно было ликвидировано аэрозольной системой пожаротушения до прибытия пожарных. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В экстренных службах агентству уточнили, что из здания эвакуировались 450 человек. В настоящее время они возвращаются на рабочие места. 

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