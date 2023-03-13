В Челябинской области осудили шесть человек за разбой и хищение оружия

Четыре человека получили от 8,5 года до 10 лет колонии, двум осужденным суд назначил 6,5 и 7,5 года лишения свободы условно

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник признал шестерых жителей региона виновными в том, что они в составе преступной группы совершили в 2013 году вооруженное нападение на частный дом. Им назначено наказание от условных сроков до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Челябинский областной суд признал шестерых жителей региона в зависимости от степени участия виновными по ч. 3 ст. 162 ("Разбой"), п. "б" ч. 4 ст. 226 ("Хищение оружия и боеприпасов") УК РФ. Судом четверым подсудимым назначено наказание от 8,5 года до 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. Двоим назначено наказание в виде 6,5 года и 7,5 года лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 4 года соответственно", - сказали в пресс-центре.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении подсудимыми причиненного материального ущерба на общую сумму 356 тыс. рублей.

Вооруженное нападение было совершено в декабре 2013 года. Шестеро мужчин в составе преступной группы проникли на территорию домовладения на ул. Лобкова в Челябинске. Не найдя хозяина дома, они, угрожая оружием, избили работников домовладения, заставили их копать могилы, а также похитили найденное в доме и других строениях имущество на общую сумму свыше 415 тыс. рублей. Ранее, в марте 2010 года, хозяин дома вместе с семьей без судебного решения был самовольно выселен из своего дома на ул. Учебной при таких же обстоятельствах.