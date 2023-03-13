В ХМАО в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли три человека

Еще двое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком Scania произошло на 138-м км автодороги Сургут - Ноябрьск в Ханты-Мансийском автономном округе. Трое, включая ребенка погибли, еще два человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре в понедельник.

"В понедельник <...> произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной Toyota Avensis, двигался со стороны города Ноябрьска в сторону города Когалыма. В результате водитель Toyota, а также два пассажира 1999, 2020 годов рождения скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров данной автомашины 1973 и 2022 годов рождения получили различные повреждения и госпитализированы в Когалымскую городскую больницу", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель Toyota не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Scania под управлением водителя 1996 года рождения.