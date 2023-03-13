В Заполярье возбудили дело против депутата из Кандалакши за мошенничество с отчетностью

Андрей Гончарук находится под домашним арестом

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Следователи управления СК России по Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата совета депутатов Кандалакши, которого обвинили в мошенничестве с налоговыми документами для получения субсидии от городской администрации, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1969 года рождения, являющегося депутатом городского поселения Кандалакша, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2020 года депутат из Кандалакши, действуя в сговоре с директором одного из региональных транспортных предприятий, представил в администрацию Кандалакшского района подложные документы о якобы перечисленных налогах на доходы работников предприятия.

"Администрация района, неосведомленная о преступных действиях мужчин, перечислила в качестве субсидии на указанный ими счет более 2,9 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СК. Деятельность депутата и его соучастника выявлена и пресечена следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

В пресс-релизе СК имя депутата не раскрывается. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах региона, его зовут Андрей Гончарук. Согласно сайту администрации Кандалакши, он является депутатом партии "Единая Россия" совета депутатов Кандалакши пятого созыва.