В Белоруссии обнаружили тело мигранта недалеко от границы с Латвией

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Тело мигранта обнаружили сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Браславском районе Витебской области недалеко от границы с Латвией. Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет (СК) Белоруссии.

"В очередной раз недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца. У погибшего не было при себе личных вещей и документов", - говорится в сообщении Telegram-канала СК.

По данным белорусского СК, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили представители следствия.

Латвийские, а также литовские и польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границы были обнаружены более 20 тел погибших беженцев, большая часть из них - у польской границы. В этом году на границе с Латвией уже были обнаружены тела нескольких мигрантов.