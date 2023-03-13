В приюте для животных "Малинки" в Новой Москве произошло подтопление

С питомцами все в порядке, сообщила замначальника отдела содержания безнадзорных животных Анна Доронина

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты ведут работы по ликвидации подтопления в приюте "Малинки" для животных в Новой Москве, с питомцами все в порядке. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель начальника отдела содержания безнадзорных животных Анна Доронина.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что приют "Малинки" на территории ТиНАО подтоплен после ледяного дождя, снегопада и потепления в минувшие выходные. Согласно опубликованным видеозаписям, вольеры собак наполнены ледяной водой.

"Из-за резкого потепления, которое было в минувшие дни, в приют поступило обильное количество осадков, талой воды. Мы уже связались с застройщиком и боремся с этой проблемой. Работы ведутся. <…> В результате были подтоплены вольеры, но у животных есть деревянные настилы и будки, которые не задеты водой", - сказала Доронина.

По ее словам, работы ведутся с помощью сил ГБУ "Автомобильные дороги ТиНАО" и застройщика, который также присылал людей для ликвидации всех последствий подтопления. "Сейчас пока мы справляемся, но если потребуется, то мы обязательно обратимся (к Комплексу городского хозяйства Москвы - прим. ТАСС). Но пока что мы справляемся", - подчеркнула специалист.

Как пояснила Доронина, какие-то недостатки новых объектов проявляются только во время эксплуатации, с чем и столкнулись в приюте. Для решения этого вопроса в настоящий момент применена спецтехника.

"С животными все хорошо. Сено и все остальное им меняется. Немного подтопило переднюю часть вольеров, но все прорубается, и вода уходит", - подчеркнула Доронина.

ТАСС направил запрос в пресс-службу комплекса городского хозяйства касательно возможного содействия приюту в ликвидации последствий непогоды и модернизации его инфраструктуры для избежания подобных ситуаций в дальнейшем, а также о последствиях для питомцев из-за случившегося. К моменту публикации данного материала ответы на вопросы получить не удалось.