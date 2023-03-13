В Самарской области почти 30 человек обвиняют в незаконном обналичивании средств

Уголовное дело в отношении членов преступной группы, нелегально получившей доход на сумму более 150 млн рублей, в ближайшее время направят на рассмотрение в Центральный районный суд города Тольятти

САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинение в отношении 29 участников организованного преступного сообщества (ОПС) из Тольятти, которые незаконно обналичили около 1,9 млрд рублей и получили доход на сумму свыше 151 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29 лиц. После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Тольятти для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В зависимости от роли участников группировки они обвиняются в организации и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ), незаконном образования юрлица (ст. 173.1 УК РФ), неправомерной банковской деятельности ОПС в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ), незаконном обороте средств платежей, совершенном преступной группой (ст. 187 УК РФ). Также им предъявлены обвинения в легализации денежных средств, приобретенных иными лицами или в результате совершения преступления, в особо крупном размере (ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ).

По версии следователей, участники преступной группы действовали на территории Тольятти под руководством юриста из коллегии адвокатов "Защитник" с мая 2017 года по июль 2019-го. Они вели незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивая денежные средства. За все время соучастники обналичили около 1,9 млрд рублей, в результате чего получили незаконный доход на сумму более 151 млн рублей.

Для легализации незаконных доходов руководитель ОПС провел финансовые операции по их отмыванию, направив более 50 млн рублей на строительство зданий в Тольятти. Недвижимость, в свою очередь, была зарегистрирована на аффилированную организацию.

На данный момент в городе арестованы три здания и три квартиры, которые входят в собственность аффилированных организаций и обвиняемых.