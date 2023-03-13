В Бразилии из-за оползня погибли восемь человек

Среди них четверо взрослых и столько же детей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате схода оползня в бразильском городе Манаус. Об этом сообщили в понедельник власти штата Амазонас.

"К утру понедельника были обнаружены восемь тел - четырех взрослых и четырех детей", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте региона.

По данным портала G-1, к настоящему моменту поисково-спасательные операции завершены. В них участвовали более 40 пожарных и спасателей.

К сходу оползня привели обильные дожди, которые обрушились на Манаус накануне. Под завалами оказались девять домов.