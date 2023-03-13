13 марта, 16:59

Житель Черкесска получил более 360 млн рублей за незаконный обмен валют

Возбудили дело

ТАСС, 13 марта. Правоохранители задержали жителя Черкесска, который занимался незаконным обменом иностранных валют, его доход от этой деятельности превысил 360 млн рублей. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками установлено, что мужчина занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии. Незаконную деятельность он вел вблизи кредитных организаций, куда граждане приходили за данной услугой. Согласно сведениям о банковских операциях, общая сумма дохода, извлеченная аферистом в результате незаконной банковской деятельности, составила не менее 365 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, 62-летний житель Черкесска, подозреваемый в незаконной банковской деятельности, был задержан с поличным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. При нем обнаружили около 2,5 млн рублей, которые он получил за проданные $34,4 тыс. 

Следователем следственной части СУ МВД по региону в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Теги:
РоссияКарачаево-Черкесия
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