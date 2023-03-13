В нескольких районах Малави ввели режим бедствия в связи с циклоном "Фредди"

В частности, режим бедствия ввели в экономической столице страны городе Блантайр

ПРЕТОРИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Режим бедствия в связи с разрушительными последствиями тропического циклона "Фредди" введен в понедельник в нескольких районах Малави, включая экономическую столицу страны город Блантайр. Об этом объявил президент Малави Лазарус Чаквера.

"Глава государства крайне обеспокоен разрушениями, вызванными во многих районах страны циклоном "Фредди", он объявил режим бедствия на юге Малави", - цитирует администрацию президента Agence France-Presse.

Тропический циклон "Фредди" обрушился на Малави в ночь на понедельник. Как сообщила гуманитарная организация "Красный Крест Малави", он вызвал гибель 66 человек. Еще 93 ранены, 16 пропали без вести. Больше других пострадал регион, прилегающий к Блантайру.

Власти соседнего Мозамбика сообщили в понедельник о четырех погибших за минувшие сутки из-за текущего циклона.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 90 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Циклон уже проделал путь протяженностью 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля. Сейчас он вновь вернулся в Мозамбик, а также проник в Малави.