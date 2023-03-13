В Орловской области количество подтопленных низководных мостов увеличилось вдвое

По словам губернатора Андрея Клычкова, восемь жилых домов в Краснозоренском районе оказались отрезаны, одну женщину отселили

ТАСС, 13 марта. Обильные осадки, половодье в Орловской области привели к увеличению подтопленных низководных мостов до 13, сообщил в понедельник во время прямого эфира на своей странице "ВКонтакте" глава региона Андрей Клычков.

"У нас подтоплено 13 низководных мостов. По Малоархангельскому району затоплен один низководный мост через Сосну в районе Плещеевского завода, имеются объездные пути. Сложная ситуация у нас в Краснозоренском районе в селе Орево, где частично размыло плотину, восемь жилых домов оказались отрезаны, угрозы подтопления для них нет, проведена работа по расселению, одну женщину отселили, дежурный пост находится", - сказал Клычков.

Как уточнил глава региона, по Орловскому муниципальному округу затоплен низководный мост через Цон, при этом в районе населенного пункта Круглый есть объезд в 10 км, а в районе Сабурова - 11 км. Мосты подтоплены через Оку в районе деревни Быстрой и в районе Больших Фоминок, а также в районе Ивановского, при этом есть объезды. По Мценскому району в воде находятся мосты в районе Богатищева, в Залегощенском районе в районе Орловки, Новосиль в районе села Ямская Слобода, а также мосты через Зушу, рядом с селами Задушное и Голунь. "В населенном пункте Гать, традиционно, у нас низководный мост, хотя с утра вода еще не подступала, но к обеду уже 50 см поднялась, объезд тоже организован 42 км, посты стоят, мониторим два-три дня, пока ограничения введены", - добавил Клычков.