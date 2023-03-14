14 марта, 03:30

В Пакистане в ДТП с автобусом погибли минимум два человека

Еще 37 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 37 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом во вторник сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Котли-Саттиан, расположенном в северной части провинции. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Багх (регион Азад Кашмир) - Равалпинди (провинция Пенджаб), опрокинулся в овраг из-за неисправной работы тормозной системы. В результате падения 2 человека погибли на месте, еще 37 получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, семь из них находятся в критическом состоянии. 

Теги:
Пакистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация