В Пакистане в ДТП с автобусом погибли минимум два человека

Еще 37 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 37 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом во вторник сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Котли-Саттиан, расположенном в северной части провинции. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Багх (регион Азад Кашмир) - Равалпинди (провинция Пенджаб), опрокинулся в овраг из-за неисправной работы тормозной системы. В результате падения 2 человека погибли на месте, еще 37 получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, семь из них находятся в критическом состоянии.