В Херсонской области нашли тайник с оружием украинских войск

Из схрона полицейские изъяли 12 автоматов АКМС-47, 2 подствольных гранатомета, фрагмент активной танковой бронезащиты с пластичным взрывчатым веществом, станок для снаряжения пулеметной ленты и 537 патронов калибра 7,62 мм

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Херсонской области обнаружили тайник, из которого изъяли 2 гранатомета и 12 автоматов, брошенных украинскими войсками при отступлении. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, сотрудники полиции в Алёшкинском муниципальном округе получили оперативную информацию, что житель поселка Челбурда 1976 года рождения незаконно хранит оружие и боеприпасы. "В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина обустроил тайник в лесу. Там правоохранители изъяли 12 автоматов АКМС-47, 2 подствольных гранатомета, фрагмент активной танковой бронезащиты с пластичным взрывчатым веществом, станок для снаряжения пулеметной ленты и 537 патронов калибра 7,62 мм. Со слов подозреваемого, оружие и боеприпасы он нашел на местном полигоне, там их бросили части вооруженных формирований Украины, убегавшие в ходе наступления сил специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, в действиях мужчины есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей о незаконном хранении оружия и боеприпасов.