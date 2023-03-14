Первый в РФ судебный процесс о насилии военного ВСУ над гражданскими отложили до 21 марта

Антону Череднику также вменяют убийство и обучение в целях осуществления терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил рассмотрение по существу первого в РФ уголовного дела в отношении военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) о насилии над гражданскими до 21 марта. Об этом во вторник сообщил представитель суда.

Ранее в суде сообщили о поступлении в производство первого в РФ уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами. Процесс был назначен на 14 марта 2023 года. "Судебное заседание по уголовному делу в отношении Чередника А. В. отложено до 14:00 21 марта", - сказал представитель суда.

Военнослужащего ВСУ Антона Чередника обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.

Ранее сообщалось, что дело будет рассматриваться в общем порядке. В июне 2022 года СК сообщил, что Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, предъявлено обвинение. По данным ведомства, 27 марта Чередник в поселке Мирный города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения произведя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.