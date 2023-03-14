В Киргизии за финансовые махинации задержали двух бывших заместителей главы Нацбанка

Имена подозреваемых в интересах следствия пока не называются

БИШКЕК, 14 марта. /ТАСС/. Два бывших заместителя председателя Национального банка Киргизии и два экс-члена правления регулятора задержаны по подозрению в причастности к финансовым махинациям. Об этом сообщил во вторник пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела получены данные о противоправной деятельности бывшего руководства Национального банка Кыргызской Республики, выразившейся в необоснованном приобретении контрольного пакета акций ОАО "Росинбанка" (в настоящее время ОАО "Керемет банк") на 8 млрд сом (около $93 млн), тогда как деятельность этого банка была заведомо убыточной, а активы не имели для государства финансовой целесообразности", - говорится в сообщении.

Имена подозреваемых в интересах следствия пока не называются.

"Следствие продолжает мероприятия, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного незаконными действиями указанных лиц, а также на выявление всего круга лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в ГКНБ.