В Воркуте автобус съехал в кювет и опрокинулся

В аварии пострадал один человек

СЫКТЫВКАР, 14 марта. /ТАСС/. Автобус компании "Воркутауголь" съехал в кювет и упал на бок во время метели и сильного бокового ветра до 20 м/с, авария произошла во вторник утром в Воркуте в Республике Коми. В результате пострадала женщина, она доставлена в больницу, сообщила пресс-служба компании.

"14 марта около 05:00 на участке опасных поворотов в районе шахты "Воркутинская" произошел съезд автобуса в кювет. Причинами происшествия стали сильный боковой ветер до 20 м/с, большая парусность автобуса, обледенение дорожного полотна и отсутствие посыпки опасного участка. В результате ДТП пострадала женщина. На нее упал не пристегнутый ремнем безопасности пассажир. Женщина доставлена в больницу на карете скорой помощи. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным предприятия, автобус выполнял рейс из города на шахту "Заполярная". За рулем находился водитель со стажем работы более 10 лет. Автобус ехал со скоростью 50 км/ч.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Воркуты, в салоне находились 49 работников "Воркутауголь", которых везли на рабочую смену. После аварии пассажиров оперативно пересадили на другой корпоративный автобус и доставили на место.

В Воркуте второй день наблюдается метель. По информации городского управления ГО и ЧС, днем 14 марта ожидается ветер порывами до 25-27 м/с, метель, ухудшение видимости временами до 500 - 1 000 м. Из-за сложных погодных условий вновь отменены очные занятия для школьников с первого по пятый класс.

"Все системы жизнеобеспечения города работают в обычном режиме. Метель не сильная", - отметили в мэрии.

О проверке СК

По факту дорожной аварии организована проверка, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Сегодня в Воркуте на кольцевой автодороге автобус АО "Воркутауголь", в котором находились работники предприятия, съехал в кювет. Информация по пострадавшим уточняется", - сообщило следственное управление.

Как уточнили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по региону, пострадавшая женщина госпитализирована с переломом двух ребер.