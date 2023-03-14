Глава томской компьютерной фирмы получил тюремный срок за мошенничество при нацпроекте

Суд приговорил его к восьми годам колонии

ТОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Глава ООО "Компстар" приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество при реализации нацпроекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Кировский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью "Компстар". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 60 млн рублей", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что в июне 2020 года подсудимый, будучи учредителем фирмы, специализирующейся на поставке электронного оборудования и компьютерной техники, решил получить незаконное вознаграждение за совершение неправомерных действий при проведении аукционов на поставку оборудования в рамках реализации национального проекта "Образование".

Мужчина ввел директора одной из компаний-конкурентов в заблуждение, сообщив об участии подконтрольной ему организации в аукционе на сумму более 15 млн рублей, потребовав за отказ от подачи предложения о снижении цены контракта вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей. За аналогичные действия при проведении аукциона на сумму более 146 млн рублей, в котором фирма фигуранта уголовного дела действительно участвовала, он потребовал 3 млн рублей.