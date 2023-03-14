В Дальневосточном таможенном управлении уточнили, что бивни относятся к культурным ценностям

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Житель Якутии контрабандно отправил в Казахстан 53 бивня мамонта стоимостью почти 8 млн рублей, возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

"53 бивня мамонта стоимостью почти 8 млн рублей незаконно вывез в Республику Казахстан житель Якутии. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни", - говорится в сообщении.

Мужчина добывал бивни в Якутии и пересылал их в Казахстан авиационным транспортом. "Он знал, что бивни мамонта относятся к культурным ценностям, на их вывоз с территории Российской Федерации требуется заключение эксперта, аккредитованного Министерством культуры России. С целью получения таких разрешительных документов он неоднократно обращался в Министерство культуры России, однако получал отказы. Понимая, что легальным способом вывезти бивни не получится, он обратился к эксперту, не имеющему соответствующей аккредитации, и получил заключение на вывоз. Тем самым он надеялся придать законный вид товару и ввести в заблуждение контролирующие органы", - отмечается в сообщении.

53 бивня отнесены к культурным ценностям, два из них имеют особое научное значение. Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда культурных ценностей").