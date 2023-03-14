В Волжском из-за распыления перцового аэрозоля пострадали три студентки

Одну девушку госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту инцидента в одном из средних специальных учебных заведений города Волжского, где, предположительно, из-за действия перцового аэрозоля пострадали три студентки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Днем, находясь в ССУЗе, на перемене девушки почувствовали недомогание - жжение в глазах, першение, предположительно, вызванное в результате действия перцового аэрозоля. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области, госпитализация в отделение токсикологии потребовалась 18-летней девушке, она в удовлетворительном состоянии.