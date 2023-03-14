Под Псковом украинка пыталась переправить в Евросоюз $100 тыс. в куртке ребенка

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, это самая крупная партия валюты с начала года, которую злоумышленники пытаются вывезти из страны

ПСКОВ, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни на участке российско-эстонской границы в Псковской области пресекли попытку жительницы Украины переправить контрабандой $100 тыс., которые были спрятаны в куртке одного из сопровождавших ее детей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, с начала года это самая крупная партия валюты, которую злоумышленники пытаются вывезти из страны, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Сотрудники Псковской таможни в пункте пропуска "Шумилкино" на российско-эстонской границе в сумке гражданки Украины и в одежде ее несовершеннолетнего ребенка обнаружили крупную сумму наличной валюты в евро и долларах США. За подкладкой куртки одного из детей сотрудники таможни обнаружили $100 тыс.", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина выезжала из России с двумя детьми и подала пассажирскую таможенную декларацию только на $30 тыс. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов"). Все наличные изъяты.

"В этом году это самое крупное выявление незаконного перемещения наличных денежных средств с сокрытием от таможенного контроля. Для осмотра одежды, обуви, ручной клади, сумок различного объема мы используем разнообразные технические средства таможенного контроля. Их применение как раз и сработало в данном случае", - цитирует пресс-служба слова начальника таможенного поста МАПП "Шумилкино" Светланы Григорьевой.

Как уточнили в пресс-службе, при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму. При этом, согласно указу президента РФ, из страны запрещено вывозить валюту в сумме, превышающей эквивалент в $10 тыс.