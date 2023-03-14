СК возбудил дело по факту покушения на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

Как отметили в ведомстве, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 марта неизвестный заложил в непосредственной близости от входа в кафе, расположенного в Новой Каховке, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день привели в действие. В результате замглавы военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил ранения, с которыми был госпитализирован. Следователи и криминалисты регионального управления произвели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.