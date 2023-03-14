В Новороссийске ввели режим ЧС из-за найденной бомбы времен Великой Отечественной войны

Границы зоны чрезвычайной ситуации распространяются на 500 м от места обнаружения боеприпаса

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера ввели в Новороссийске в связи с обнаружением авиационной бомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ. Об этом говорится в тексте постановления главы администрации города Андрея Кравченко, опубликованного на официальном сайте мэрии города.

"В связи с обнаружением при производстве земляных работ авиабомбы времен Великой Отечественной войны ФАБ-100 постановляю: признать сложившуюся обстановку <…> чрезвычайной ситуацией. Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации локального характера. Ввести с 15:00 14 марта 2023 года до 18:00 даты уничтожения боеприпаса для органов управления и сил Новороссийского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в тексте постановления.

Уточняется, что границы зоны чрезвычайной ситуации распространяются на 500 м от места обнаружения боеприпаса, который был найден на улице Южная, 39. Как сообщил на странице во "ВКонтакте" заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Александр Яменсков, заявка на обезвреживание направлена в управление МЧС по Ростовской области.