14 марта, 14:51

Полиция конфисковала не менее 100 кг взрывоопасных веществ в метро Тегерана

По данным правоохранителей, подозреваемые ввезли взрывоопасные материалы с территории одного из городов на востоке Ирана

ТАСС, 14 марта. Полиция конфисковала во вторник по меньшей мере 100 кг взрывоопасных веществ на одной из станций метро в Тегеране. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на полицейского начальника.

По его словам, пять человек, которые перевозили взрывчатые вещества, были задержаны на станции "Молави" (юго-восток Тегерана). Подозреваемые ввезли взрывоопасные материалы с территории одного из городов на востоке республики и планировали доставить груз покупателям в столице.

Задержанные дали признательные показания и были переданы в ведение прокуратуры страны. Ожидается, что против них будет возбуждено уголовное дело. 

Теги:
Иран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация