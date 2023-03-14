Полиция конфисковала не менее 100 кг взрывоопасных веществ в метро Тегерана

По данным правоохранителей, подозреваемые ввезли взрывоопасные материалы с территории одного из городов на востоке Ирана

ТАСС, 14 марта. Полиция конфисковала во вторник по меньшей мере 100 кг взрывоопасных веществ на одной из станций метро в Тегеране. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на полицейского начальника.

По его словам, пять человек, которые перевозили взрывчатые вещества, были задержаны на станции "Молави" (юго-восток Тегерана). Подозреваемые ввезли взрывоопасные материалы с территории одного из городов на востоке республики и планировали доставить груз покупателям в столице.

Задержанные дали признательные показания и были переданы в ведение прокуратуры страны. Ожидается, что против них будет возбуждено уголовное дело.