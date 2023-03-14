В Калужской области 200 частных домов остались без газа из-за коммунальной аварии

Аварийно-восстановительные работы начнутся 15 марта в 08:00 мск

ТАСС, 14 марта. Экскаватор при проведении ремонтных работ повредил ковшом магистральный газопровод высокого давления. Без газа остались жители порядка 200 домов в двух населенных пунктах в Калужской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Малоярославецкой райадминистрации Вячеслав Парфенов.

"Поврежден газопровод высокого давления ковшом экскаватора при проведении ремонтных работ вблизи СНТ "Приозерье". Без газа осталось примерно 200 домов в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково", - написал он.

По данным Парфенова, проводятся подготовительные земельные работы, сформирована бригада, которая отправится на место для ликвидации аварии. Глава района уточнил, что аварийно-восстановительные работы начнутся в 08:00 мск среды, так как участок с поврежденным газопроводом расположен в болотистой местности и не освещен.