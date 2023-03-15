14 марта, 23:04

В Красноярском крае произошел пожар в здании начала XX века

Оно является объектом культурно-исторического значения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в здании, являющемся объектом культурно-исторического значения, в Канске Красноярского края на площади 900 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Загорание неэксплуатируемого здания произошло в Красноярском крае по адресу: город Канск, улица Краснопартизанская, дом 66. Здание входит в объект культурно-исторического наследия регионального значения", - сказали в пресс-службе, отметив, что оно не используется уже 20 лет.

В МЧС добавили, что пострадавших нет. "В 00:50 (мск) объявлена локализация на 900 кв. м", - добавили в ведомстве.

К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, загоревшееся здание построено в начале XX века. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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